الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائبة نشوى الديب: نزول الانتخابات هو جهاد ضد الأعداء

جريدة الدستور

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وإمبابة أن شعب مصر واعي بما فيه الكفاية ويعلم حجم المؤامرة التي تتعرض لها مصر والوقيعة التي يسعى اليها الأعداء لتعكير صفو المصريين بقيادتهم.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الشعبي الذي عقد في بمنطقة الوراق بالجيزة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة 2024، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني وديني وجهاد ضد أعدائنا المتربصين بنا ويريدون سقوط مصر.

وحضر المؤتمر عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، ونواب مجلس النواب والشيوخ، أبرزهم، والفنان كمال أبو رية واللواء عصام الشافعي رئيس حزب الأمة.

الإنتخابات الرئاسية 2024

وتبدأ من غدا الجمعة 8 يسمبر  الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، كما تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وحمل قرار الهيئة بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، هنا باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 النائبة نشوي الديب الوراق شعب مصر

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