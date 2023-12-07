محمود ياسين التهامي يختتم مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإنشاد الديني

قدم الشيخ محمود ياسين التهامي، الفقرة النهائية لمؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة".

وبدأ الفقرة الإنشادية بتقديم أغنية "وطني"، والتي قدمها وسط تفاعل كبير من حضور المؤتمر معه وتأثرهم الشديد بكلمات الأغنية.

كما أنهى فقرته بإنشاد "الله معنا"، والتي قدمها بشكل لايف بسبب مشاكل في الصوت ماضطره لأدائها بدون موسيقى.

القضايا التي دارت حولها الجلسة النقاشية

وكانت الجلسة النقاشية خلال المؤتمر قد دارت حول عدد من القضايا الهامة ومنها حقوق الإنسان، وتمكين الشباب، وكذلك مبادرة حياة كريمة وزيادة مساحة العمران، وجهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.