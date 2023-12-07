الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قضايا الدولة" تحصل على حكم يسهم في دفع عجلة الاستثمار

قضايا الدولة
قضايا الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم بالطعون أرقام 3951، 3997، 6045، 6318، لسنة 59 ق المقامة من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18 نوفمبر 2023.  

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إن منطوق الحكم نص على: “حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي”.

وتابع: "ترجع وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 30 أكتوبر 2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:


أولا: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.

ثانيًا: بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصمًا منضما إلى جهة الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لإنتفاء صفتهما في النزاع الماثل.

ثالثًا: بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع ما يلي:

1 -  برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.

2 -  بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

3 -  عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.

4 - ألزمت جهة الإدارة المصروفات. 

وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من 11عامًا مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكرى تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه. 

قضايا الدولة الحصول علي حكم هيئة قضايا حكمة الاستثمار

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