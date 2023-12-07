الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشيرة خطاب: برنامج إزالة العشوائيات يصب في صميم حقوق الإنسان

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة  مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الأمم المتحدة اعترفت بمشروع "حياة كريمة" باعتباره نموذج للمشروعات العملاقة للتنمية الأساسية لخدمة الإنسان.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين "صوت غزة"، أن إزالة العشوائيات واستبدالها بمباني حديثة صحية يصب في صميم حقوق الانسان، وتعزيز شعور الفئات الأضعف بكرامة.

وأشارت إلى أن العشوائيات ليست مجرد مساكن متهالكة ولكن التكدس داخل العشوائيات ينطوي على جرائم خطيرة، وانتهاكات لحقوق الأطفال وغيرهم.

وأوضحت أن برنامج إزالة العشوائيات الذي تباه الرئيس السيسي يمثل تنفيذا حقيقيا لحقوق الإنسان، فهي حقوق الفئات الأضعف، فهو مشروع عظيم أبعاده تفوق حقوق الإنسان.

حياة كريمه مشيرة خطاب صوت غزة

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