كمال أبو رية: أدعم الرئيس السيسي لأنه جعل مصر قوية (فيديو)

أكد الفنان القدير كمال أبو رية، على دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي التي تشهده مصر وتكون محط أنظار العالم.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الشعبي لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية والذي أقيم مساء اليوم الخميس بمنطقة الوراق بالجيزة، أنه لولا حبه وقناعته بالرئيس السيسي لما آتي المؤتمر واصفًا الرئيس بالإنسان الشريف الخلوق والنظيف والقوي والحنين والشديد في الوقت ذاته

وطالب المواطنين بضرورة الاحتشاد والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في هذا الحدث السياسي الكبير ليرى العالم من هم المصريون، مشيرًا إلى أن الدول القوية هي صاحبة القرار السياسي القوى ونجح السيسي أن يعيدنا بين الدول المتقدمة والتي لها ثقل في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم بعد فترة من الفوضى التي كانت فقدت مصر خلالها مكانتها الرائدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتبدأ من غدا الجمعة 8 يسمبر الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، كما تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وحمل قرار الهيئة بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).