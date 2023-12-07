الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات: على المجتمع الدولي استخدام نفوذه لمنع المزيد من التصعيد بغزة

غزة
غزة

قال د.حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية إن كل الطرق تؤدي إلى أن إسرائيل مازالت تقوم بريها لمحاولة تهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تضع مجلس الأمن أمام تحديات لاستخدام الصوت الأعلى له  في تحويل الملف برمته إلى مجلس الأمن الذي بدوره سيعقد جلسة مهمة يوم الجمعة القادمة للعمل على بحث هذا الملف في ظل وجود أربع مرات تقدمت أربع دول بمشاريع خاصة إلى مجلس الأمن ولكن الفيتو الأمريكي حال دون أن يتم الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار.

أضاف حامد فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن كلمة سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تتوافق مع الرؤية المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وأن تتوقف إسرائيل عن سياستها أحادية الجانب للسعي وبكل قوة إلى تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي توافق الرؤى المصرية مع الأمم المتحدة للدفع في اتجاه أن تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية دائمًا وأبدًا ما كانت تستخدم حق الفيتو بشكل واضح لكي لا يتم وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة أن يستخدم المجتمع الدولي نفوذه لمنع المزيد من التصعيد بغزة.

غزة إسرائيل القضية الفلسطينية الادارة الامريكية ​​الأمم المتحدة التهجير القسرى

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