الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفلت بذكراه اليوم.. من هو والد الفنانة حنان مطاوع؟

كرم مطاوع
كرم مطاوع

حرصت الفنانة حنان مطاوع على إحياء ذكرى ميلاد ووفاة والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، حيث يحل اليوم ذكرى ميلاده، وتحل ذكرى وفاته بعد يومين.

وشاركت “حنان” صورة لوالدها عبر حسابها على “فيس بوك”، وعلقت: “ذكري ميلاد بابا الله يرحمه وبعد يومين ذكري وفاته، اللهم ارحمه رحمة واسعة وارحم أمواتنا جميعا”. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nB7GbcrioNGy7pVtu73MNz4qLQPU6hoxvLpceefm7Dr6w8HboCsakchtYwtPJx4ol&id=100000716991048&mibextid=Nif5oz

الفنان الكبير كرم مطاوع من مواليد "دسوق" بكفر الشيخ، من مواليد 1933، وتنوعت أعماله بين السينما والتليفزيون لكن حبه الأول هو المسرح ولقبة رائد المسرح الحديث والتحق كرم مطاوع بكلية الحقوق كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

سافر للجزائر وعمل أستاذًا لطلبة المعهد الوطنى للفنون الدرامية بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية عمل أيضًا مديرًا لمسرح الجيب، ومديرًا للمسرح القومى والمسرح الغنائى ورئيسًا للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما أخرج أعمالًا كثيرة أبرزها "الحسين ثائرًا"، "إيزيس"، "ديوان البقر"، وقدم عددًا من الأعمال الدرامية في السينما والتليفزيون كممثل مثل أرابيسك، المنسي.

وتزوج من الفنانة سهير المرشدي، وبنتهما الفنانة حنان مطاوع، حصول على  وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم تكريمه فى مهرجان قرطاج وتوفى فى 9 ديسمبر عام 1996.

حنان مطاوع كرم مطاوع الفنان الراحل ذكرى فيس بوك

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