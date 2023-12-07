السبت.. استئناف عروض وأنشطة نادي السينما المستقلة بدار الأوبرا

يستأنف نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومى للسينما نشاطه الفنى برئاسة الدكتور حسين بكر يوم السبت المقبل الموافق 9 ديسمبر فى تمام الساعه السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية وذلك من خلال عرض كلًا الفيلم الروائى القصير ميراث خفى للمخرج ابراهيم عطية، والفيلم الروائى القصير النمرة للمخرج أحمد ريان والفيلم التسجيلى أختى للمخرج ابانوب رضا.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.