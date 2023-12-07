الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. استئناف عروض وأنشطة نادي السينما المستقلة بدار الأوبرا

القومي للسينما
القومي للسينما

يستأنف نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومى للسينما نشاطه الفنى برئاسة الدكتور حسين بكر يوم السبت المقبل الموافق 9 ديسمبر فى تمام الساعه السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية وذلك من خلال عرض كلًا  الفيلم الروائى القصير ميراث خفى للمخرج ابراهيم عطية، والفيلم الروائى  القصير النمرة  للمخرج أحمد ريان  والفيلم التسجيلى أختى  للمخرج  ابانوب رضا.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

السينما المستقلة نادي السينما المستقلة حسين بكر سينما الهناجر التسجيلي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. هنادى مهنا حورية بحر فى "ألف ليلة وليلة"

بدرية طلبة تهنئ دياب بعيد ميلاده: "الجدع ابن البلد"

محمود حافظ لجمهوره: "شارك في الانتخابات الرئاسية.. وعبر عن رأيك"

لقاء سويدان ناعية أشرف عبدالغفور: "مسيرتك المشرفة باقية"

مصطفى قمر ناعيًا أشرف عبدالغفور: "ربنا يرحمه.. ويصبرك يا ريهام"

محمد ممدوح ناعيًا أشرف عبدالغفور: "أستاذى وصديقى وأخويا.. ربنا يرحمك"

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس شخصية مجدي بدر في "ألف ليلة وليلة"

الأربعاء.. منى الشاذلي تحتفي بالتاريخ العمراني للقاهرة على ON

الأكثر قراءة

عاجل| نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت