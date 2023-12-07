مصر تشارك في تنفيذ مبادرة الشراكة الزرقاء لتعبئة 2 مليار دولار يورو في "المتوسط"

كان الحد من النفايات البلاستيكية، واستثمارات المرونة الساحلية، والسياحة المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي البحري؛ هي عناوين الملفات واسماء للمشروعات التي تقودها –وستقودها- جمهورية مصر العربية وعدد من البلدان المستفيدة عملية تحديد مشاريع الاقتصاد الأزرق الاستراتيجية في أراضيها، وفقًا لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط "الشراكة الزرقاء المتوسطية​" ​التي تم إطلاقها في ثلاث دول في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​(مصر والمغرب والأردن) من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، خلال مؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي COP28 ديسمبر 2023.

الربط بين COP27 وCOP28

شهدت فعاليات مؤتمر المناخ في مصرCOP27 إطلاق مبادرة BMP "الشراكة الزرقاء المتوسطية​"، مع اتفاقية تعاون تم توقيعها في COP28، وسيبدأ تشغيلها في أوائل عام 2024.

وشارك الاتحاد من أجل المتوسط، يوم السبت 2 نوفمبر في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في عرض الشراكة الزرقاء المتوسطية (BMP)، وهي منصة لمكافحة التهديدات البيئية التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال تنسيق التدخلات والاستفادة من الموارد لتمكين استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

معلومات عن مبادرة الشراكة الزرقاء:

1- الشراكة الزرقاء المتوسطية تدعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

2- الشراكة ستبدأ العمل مطلع عام 2024.

3- وتهدف الشركاء إلى تعبئة ما لا يقل عن مليار يورو من الاستثمارات الاقتصادية الزرقاء.

شراكاء المبادرة في منطقة المتوسط

بالإضافة إلى الاتحاد من أجل المتوسط، يتم الترويج للمبادرة المشتركة في مرحلتها الأولية من قبل المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة Kreditanstalt für Wiederaufbau. (KfW)، وCassa Depositi e Prestiti (CDP)، والسويد، والأردن، والمغرب، ومصر. ويتمثل دور الاتحاد من أجل المتوسط ​​في العمل كميسر للحوار السياسي والتنظيمي.

ستقود البلدان المستفيدة عملية تحديد مشاريع الاقتصاد الأزرق الاستراتيجية في أراضيها، وتشمل المجالات ذات الأولوية الحد من النفايات البلاستيكية، واستثمارات المرونة الساحلية، والسياحة المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي البحري.

مفاهيم أساسية لمبادرة الشراكة الزرقاء