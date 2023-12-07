أحمد مكي يستعد لتصوير أحدث أفلامه بالتزامن مع "الكبير أوي 8"

يستعد الفنان أحمد مكي، لتصوير أحدث أعماله السينمائية يتكتم صناعه على كافة تفاصيله خلال الوقت الحالي، والذي تقوم بانتاجه الفنانة اسعاد يونس.

ويحضر “مكي” للفيلم بالتزامن مع تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير قوي” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وتعاقد على الفيلم بشكل رسمي خلال الفترة القليلة الماضية.

من جانبها، أعربت الفنانة اسعاد يونس عن سعادتها بإنتاج فيلم أحمد مكي الجديد.

جدير بالذكر أنه خلال سباق دراما رمضان 2023، عُرض الجزء السابع من مسلسل "الكبير" وتدور أحداثه بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.