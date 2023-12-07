الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مكي يستعد لتصوير أحدث أفلامه بالتزامن مع "الكبير أوي 8"

مكي واسعاد بونس
مكي واسعاد بونس

يستعد الفنان أحمد مكي، لتصوير أحدث أعماله السينمائية يتكتم صناعه على كافة تفاصيله خلال الوقت الحالي، والذي تقوم بانتاجه الفنانة اسعاد يونس.

ويحضر “مكي” للفيلم بالتزامن مع تصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير قوي” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وتعاقد على الفيلم بشكل رسمي خلال الفترة القليلة الماضية.

من جانبها، أعربت الفنانة اسعاد يونس عن سعادتها بإنتاج فيلم أحمد مكي الجديد. 

جدير بالذكر أنه خلال سباق دراما رمضان 2023، عُرض الجزء السابع من مسلسل "الكبير" وتدور أحداثه بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد مكى إسعاد يونس الفنان رمضان الكبير قوي مسلسل

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. هنادى مهنا حورية بحر فى "ألف ليلة وليلة"

بدرية طلبة تهنئ دياب بعيد ميلاده: "الجدع ابن البلد"

محمود حافظ لجمهوره: "شارك في الانتخابات الرئاسية.. وعبر عن رأيك"

لقاء سويدان ناعية أشرف عبدالغفور: "مسيرتك المشرفة باقية"

مصطفى قمر ناعيًا أشرف عبدالغفور: "ربنا يرحمه.. ويصبرك يا ريهام"

محمد ممدوح ناعيًا أشرف عبدالغفور: "أستاذى وصديقى وأخويا.. ربنا يرحمك"

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس شخصية مجدي بدر في "ألف ليلة وليلة"

الأربعاء.. منى الشاذلي تحتفي بالتاريخ العمراني للقاهرة على ON

الأكثر قراءة

عاجل| نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت