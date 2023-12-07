مجلس النواب ينعى النائب الراحل خليفة رضوان

نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله النائب خليفة رضوان خلف - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكلاء مجلس النواب

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى النائب خليفة رضوان خلف رضوان - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى النائب خليفة رضوان، نائب حزب مستقبل وطن بمجلس النواب عن دائرة جرجا بمحافظة سوهاج.