أسباب الرغبة في تناول السكريات وطرق الحد منها

تعتبر مشكلة شراهة الحلويات من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات خاصة خلال فترة الدورة الشهرية، ولا تعلم الكثير من الفتيات كيفية التخلص من مشكلة شراهة الحلويات ولا القضاء على تلك الأزمة مما يجعل العديد من الفتيات تعانى من مشكلة زيادة الوزن.

التوتر والقلق

وفقًا لموقع “ الديلي ميل ” البريطاني فهناك مجموعة من الأمور وراء الرغبة المستمرة في شراهة الحلويات والتي تتمثل أهمها في التوتر والقلق يتسبب هذا الأمر في حدوث خلل في الهرمونات مما يتسبب في زيادة الرغبة في تناول الحلويات بكميات كبيرة، إلى جانب ذلك فإن التوتر العصبي يتسبب في زيادة رغبة الجسم تجاه تناول الحلويات بكميات كبيرة.

قلة النوم والدورة الشهرية

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن عدم اخذ قسط كافى من النوم يتسبب في زيادة الرغبة تجاه تناول الحلويات، وذلك وفقا لما اثبتته الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية، فيجب على المرء أخذ قسط كافى من النوم وذلك منعا لعدم الرغبة في تناول الحلويات بكميات كبيرة، كما يتسبب زيادة الرغبة في تناول الحلويات خلال فترة الدورة الشهرية، وذلك بسبب إفراز مادة الإندورفين وهي مواد كيميائية في الدماغ تجعل الشخص يشعر بالراحة والمزاج الجيد، ومع أعراض الدورة الشهرية والتقلبات المزاجية تزداد الرغبة في زيادة الشعور بالراحة.

الحزن

ومن ضمن الأسباب وراء زيادة الرغبة في تناول الحلويات بكميات كبيرة، الشعور بالحزن فعند الإصابة، الزعل يختل هرمونات الجسم مما يتسبب في رغبة المرء في تناول الحلويات بكميات كبيرة وبشراهة لذا لابد من متابعة النصائح السابقة.