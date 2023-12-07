كاتب صحفى: حق الانتخاب من أسمى معانى الممارسة السياسية

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن الصمت الانتخابي سيبدأ من الغد اعتبارًا من الساعة 12 مساء، متابعًا أن فلسفة الصمت الانتخابي قاصرة على عدم إجراء أي دعاية الانتخابية بمختلف أشكالها سواء رفع لافتات لمرشحين على بوابات اللجان الانتخابية وخلافه، إذ يستمر الصمت خلال أيام الانتخابات.

التوعية السياسية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوعية السياسية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو الأمر الذي ينبغي أن يستمر بما يتوافق مع القانون والدستور طوال أيام انعقاد الانتخابات وفترة الصمت الانتخابي.

الإدلاء بالصوت الانتخابي حق وواجب على كل المواطنين

وتابع، أن الدستور جعل الإدلاء بالصوت الانتخابي حقًا وواجبًا على كل المواطنين الذين لهم حق التصويت، فهو يدخل في إطار حق الممارسة السياسية لكل مواطن، موضحًا أن حق الانتخاب من أسمى معاني الممارسة السياسية، كما أن الانتخابات الرئاسية من أعلى درجات الانتخابات، ومن ثم يجب على المواطن التمسك بحقه والذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته.



