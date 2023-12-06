عضو حملة المرشح عبدالسند يمامة: "الشارع كان متشوقًا لرؤية مرشح وفدى"

قال المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن هناك عدة مؤتمرات شعبية انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، لدعم مرشح الوفد في عدة محافظات واختتمت اليوم، في مسقط رأسه بمحافظة الجيزة.

وأضاف عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بدأنا بمؤتمرات في قاعات مغلقة، وعندما وجدنا استجابة كبيرة من الشارع ورأينا أن الجميع متشوق لرؤية مرشح عن حزب الوفد".

كما أشار إلى أن حزب الوفد له سياسة منضبطة حتى، وهو في جبهة المعارضة فهو يعارض لمصلحة الدولة وبشكل مختلف وفي الوقت المناسب.

وتابع: "المؤشرات جاءت منذ تصويت المصريين بالخارج.. وشعرنا أن تلك المؤشرات أعطت نسبة تفاؤل كبيرة لمرشح حزب الوفد، وهناك قبول كبير على الدكتور عبدالسند يمامة وعلى حزب الوفد نفسه".