الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو حملة المرشح عبدالسند يمامة: "الشارع كان متشوقًا لرؤية مرشح وفدى"

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن هناك عدة مؤتمرات شعبية انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، لدعم مرشح الوفد في عدة محافظات واختتمت اليوم، في مسقط رأسه بمحافظة الجيزة.

وأضاف عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بدأنا بمؤتمرات في قاعات مغلقة، وعندما وجدنا استجابة كبيرة من الشارع ورأينا أن الجميع متشوق لرؤية مرشح عن حزب الوفد".

كما أشار إلى أن حزب الوفد له سياسة منضبطة حتى، وهو في جبهة المعارضة فهو يعارض لمصلحة الدولة وبشكل مختلف وفي الوقت المناسب.

وتابع: "المؤشرات جاءت منذ تصويت المصريين بالخارج.. وشعرنا أن تلك المؤشرات أعطت نسبة تفاؤل كبيرة لمرشح حزب الوفد، وهناك قبول كبير على الدكتور عبدالسند يمامة وعلى حزب الوفد نفسه".

حزب الوفد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة الحياة اليوم

مواد متعلقة

المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: برنامجى الانتخابى إصلاحى لإنقاذ الوطن

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية