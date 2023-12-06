الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: نحاصر منزل السنوار والقبض عليه مسألة وقت

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خان يونس جنوبي غزة.

وقال نتنياهو في بيان: عندي شيئان أريد إطلاعكم عليهما، قلت أمس إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار.

وأكد أن منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى نلقي القبض عليه.

والثلاثاء دخل الجيش الإسرائيلي خان يونس، ثاني أكبر مدن غزة، في سعيه للقضاء على حركة حماس في القطاع.

وأضاف نتنياهو: ثانيًا، نمارس ضغوطًا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة مختطفينا.

وقال: تحدثت اليوم مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر، وقلت لها إن عليها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لديها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بأن يتسنى للصليب لأحمر زيارة مختطفينا وبالطبع تزويدهم بالأدوية.

وكانت حماس أفرجت عن عشرات الرهائن خلال هدنة استمرت أسبوعًا في غزة، لكن الحركة وفصائل أخرى في القطاع لا تزال تحتفظ بأكثر من 130 رهينة.

نتنياهو بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية يحيي السنوار حماس

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