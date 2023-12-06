الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان: حُكام إسرائيل سيكون مكانهم مزبلة التاريخ

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المسئولين الإسرائيليين سيُحاكمون في المحكمة الإنسانية عاجلًا أم آجلًا، وسينالون العقاب الذي يستحقونه.

وأضاف في كلمة عقب اجتماع للحكومة التركية، مساء الأربعاء: المسئولون الإسرائيليون سيُحاكمون في المحكمة الإنسانية عاجلًا أم آجلًا، وسينالون العقاب الذي يستحقونه، وسيكون مكانهم مزبلة التاريخ.

وأكد أن إسرائيل ستُحاسب على كل اضطهاد مارسته على أراضي فلسطين منذ الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أنه لا يرى مفرًا من هذا الأمر.

واستطرد: لا أعرف إلى أين سيهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكلما صعّدت الإدارة الإسرائيلية المحتمية بالغرب قمعها، زاد الثمن الذي ستدفعه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا إذا تجرأت على اغتيال أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية حماس في تركيا، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وأوضح أردوغان، أن العالم يعرف الشوط الذي قطعته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، مؤكدًا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.

وقال إن مستقبل غزة سيقرره الفلسطينيون ويجب على إسرائيل إعادة الأراضي المحتلة، ورفض مناقشة خطة لتشكيل منطقة عازلة في غزة، معتبرًا ذلك قلة احترام للفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها.

وحول مؤتمر للسلام بين فلسطين وإسرائيل، أوضح أردوغان، أن تركيا على استعداد لتولي دور الضامن واستضافة المؤتمر أيضًا شريطة توفر إرادة حقيقية للسلام.

وانتقد الدعم الغربي لإسرائيل، قائلًا: لولا دعم جميع الدول الغربية لإسرائيل وخاصة الولايات المتحدة، لما كنا نواجه مثل هذا المشهد في منطقتنا حاليًا.

الرئيس التركى أردوغان رجب طيب أردوغان الإدارة الإسرائيلية نتنياهو

مواد متعلقة

جونسون يعلن تحمل مسئولية الأخطاء التى ارتكبت خلال التعامل مع كورونا

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية فى خان يونس بقذائف الياسين

حزب الله يعلن استهداف موقع الرادار شمالى إسرائيل

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الهجوم البرى الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. "الصحة العالمية": غزة تقترب من وضع هو الأحلك فى تاريخ البشرية

أوكرانيا: عملية تدمير محطة النفط البحرية فى القرم "عمل مخطط له"

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

بوتين يحضر قمتى الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدولة المستقلة 25 ديسمبر

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل|60 يومًا من طوفان الأقصى: غزة تُلملم أكفان شهدائها.. وتقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الأن: التهجير.. التطرف الاستيطاني ضد القدس الإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية