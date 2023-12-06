نتنياهو يزعم: قواتنا تُطوق منزل يحيى السنوار فى قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطوق منزل قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بوصول الصليب الأحمر الدولي إلى المحتجزين لدى حركة حماس.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أن حصيلة المحتجزين في غزة تبلغ 138 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وأمس الثلاثاء، قال نتنياهو، إننا التقينا أبناء عائلات المحتجزين، وأقول للجميع إن إعادة المحتجزين هي أولوية لنا، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يحاصر جباليا وخان يونس ولا يوجد مكان لا نستطيع الوصول إليه، وجنودنا يقاتلون وجهًا لوجه.