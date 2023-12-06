السيدة الشجاعة في الفيلم الجزائري

قد تتخيل من اول وهلة بعد سماع اسم "مدام كوراج" ان الفيلم يدور حول امرأة فرنسية ما وان الاحداث سرد روائي عن حياتها، ولكن عندما تبدأ أولى مشاهد الفيلم بجريمة سرقة يقوم بها احد المراهقين الجزائريين والذي لا يتعدى عمره السادسة عشرة فربما تراجع نفسك وتعتقد ربما من تم سرقتها هى المدام المذكورة او ان دورها كضحية للسارق الصغير، ثم تكتشف ان مدام كوراج هو اسم مخدر رخيص يتناوله السارق "عمر" الذى مالبث ان فر هاربا بعد ان خطف العقد الذهبي للفتاة سلمى/ فادية زهرة اثناء سيرها وسط صديقاتها المراهقات الصغيرات، ثم عاد بعد عدة ساعات ليعيد العقد اليها وتمتلىء عيناه بالندم والشغف فى ذات الوقت!

تدور احدث الفيلم في المكان الأثير للمخرج مرزاق علواش وهو الجزائر العاصمة حيث "عمر" احد ضحايا ثقافة التهميش التى سادت المجتمعات الجزائرية في العقود الأخيرة، يعيش وعائلته فى احد الصفائح المعدنية الفقيرة وقد حرم من التعليم بعد وفاة والده وعملت شقيقته فى الدعارة الالكترونية.

ركز السيناريو على عنصر الاسم الفرنسي للمخدر "مدام كوراج"/السيدة الشجاعة، الذي يتعاطاه عمر فى محاولة لخلق رابط مباشر بين ماخلفه الاحتلال الفرنسي لعقود طويلة وبين عقول الاجيال الجديدة متمثلا فى السلبية واللامبالاة والضياع وفقدان القيمة وغياب الواعز الاخلاقى والانساني لدي البطل

لم تغب اكوام القمامة عن مشاهد فيلم الجزائري مرزاق علواش، بل كانت تلك الاكوام العامل المشترك فى جميع المشاهد وليس فى مشاهد المناطق الفقيرة العشوائية فقط بل بأرقى المناطق التى تقع على ممشى الشاطىء، فما خلفته السياسة غير العادلة هى ان انتجت جيل كاملا من المشوهين نفسيا وعقليا كما تشوه شوارع المدينة بالقمامة.

يعتمد الفيلم على التصوير الحر في الشوارع والمواقع الطبيعية، ويمتليء باللقطات الطويلة التي تتابع البطل أثناء وقوفه أو تحديقه لتأكيد انعزاله النفسى عما حوله، وكثيرا مايثبت المخرج لقطة لوجه "عمر"في حجم قريب جدا(كلوزأب)أو يتابعه وهو يتجول فى الشوارع بدراجته النارية متواضعة الصُنع بكاميرا مهتزة في حركة حرة، وكأنها كاميرا محمولة فى مشاهد فيلم تسجيلي، كما توحي اللقطات المهتزة بحالة عدم استقرار نفسية البطل المراهق او سلامة قدراته العقلية سواء نتيجة الادمان أو الظلم الاجتماعى الذى يعانيه، وكلاهما اسواء مايواجهه الفتي وغيره من الشباب المكبوت، رغم ما يتمتع به من ذكاء فطري وقدرة على سرقة النساء ثم الفرار بخفة. وفي أحد المشاهد يذهب عمر لشراء هاتف محمول، لكي يستخدمه ككاميرا يمكنه أن يلتقط بها الصور عن بعد لسلمى التي يغرم بها دون أن يجرؤ على مفاتحتها في الأمر فللفتاه شقيق يعمل شرطي وقد ضاق ذرعا من متابعة الفتى لشقيقته فيأخذه إلى قسم الشرطة للتحقيق معه ولكن فى نهاية الامر يسامحه ويفرج عنه نظرا لسوء حالته الاجتماعية والنفسية.

كما اشرنا فإن الفيلم يلقى الضوء على سلبيات المجتمع الجزائرى التى لا تختلف كثيرا عن نظيراتها من دول الشرق متمثلا بشكل مباشر بين الخطاب الديني والتأخر الاجتماعي في الجزائر ويربط بين الفقر والجهل والمرض وغياب الدولة، وبين ما يتردد من أحاديث ونصائح دينية فى الخلفية والتى تسيطرعلى عقول البسطاء من البشر.