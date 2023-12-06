الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول فلسطينى: الأوبئة العدو الأكثر فتكًا من الصواريخ الإسرائيلية فى غزة

الدكتور أحمد المجدلاني
الدكتور أحمد المجدلاني

قال الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن لدينا الآن مليونا و800 ألف نازح في المحافظات الجنوبية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، وزاد عدد سكان رفح الأيام الماضية لنحو 450 ألف نسمة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة حاليًا مأساوي، مع انهيار الخدمات الصحية والقطاع الصحي، مؤكدًا أن من نجا من الصواريخ الإسرائيلية لن ينجو من الأوبئة فهي العدو الأكثرفتكًا.

ولفت وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى تراجع الأمن الغذائي وعدم القدرة على الوفاء بالحد الأدني من احتياجات النازحين، وخصوصًا الذين خارج المراكز الإيوائية ولم يجدوا مكانا فيها، أو أقارب يستضيفونهم، موضحًا أنه مع قدوم فصل الشتاء سيواجهون طقسًا صعبًا.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن فصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع عن جنوبه جعل من الصعب توصيل المساعدات أو نقل المصابين والجرحى.

القاهرة الإخبارية الصواريخ الإسرائيلية الأوبئة رفح شمال القطاع

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