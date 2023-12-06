الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لايف كوتش" توضح أهم مواصفات المدير الناجح

المدير الناجح
المدير الناجح

كشفت هبة أبو الخير، لايف كوتش وعضو الاتحاد الدولي للكوتشينج، أهم المواصفات التي يجب توافرها في المدير الحقيقي والناجح، قائلة: "إن المدير يجب أن يتحلى بالثقة في النفس ويمتلك زكاء في اللغة، كما يجب ألا يكون قاسي في معاملته، فقسوة المدير في العمل قد تضطر الكثير من الموظفين إلى الاستقالة". 

وأضافت هبه أبو الخير خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، عبر قناة dmc، أن التصرفات السلبية للمدير ع موظفينه تؤثر بشكل سلبي على المؤسسة التي ينتمي إليها، وذلك لأن الموظفين يكونوا تحت ضغط طيلة الوقت". 

وأوضحت أن من أهم المواصفات التي يجب أن يمتلكها المدير هي أن يكون مبدع ويكون قادرًا على احتضان موظفينه ويستمع ليهم، كما يجب أن يكون قادرًا على أن يجمع بين حب موظفيه وفي نفس الوقت الرهبة منه واحترامه".

مواصفات المدير الناجح برنامج السفيره عزيزه هبه أبو الخير لايف كوتش التعامل مع الموظفين

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