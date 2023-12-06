"قناة السويس" تعلن انتظام حركة الملاحة دون معوقات: السفن تسير بشكل طبيعى

قالت مصادر بهيئة قناة السويس إن حركة السفن تسير في المجرى الملاحي دون أي معوقات، مشيرة إلى أن مكان الحادث الذي أعُلن عنه بتصادم سفينة في كوبري الشهيد أحمد منسي يحتوي على ازدواج مما لا يؤثر على حركة الملاحة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال نوفمبر 2023 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 93 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.3 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن، مقابل 125.2 مليون طن خلال نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2%.

أضاف ربيع أن عائدات قناة السويس خلال نوفمبر من العام الميلادي الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3%، حيث سجلت عائدات القناة خلال نوفمبر من العام الجاري 854.7 مليون دولار، مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 144.4 مليون دولار.

وأكد الفريق ربيع أن المؤشرات غير المسبوقة المتتالية التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تعد نتيجة مباشرة لنجاح مشروعات التطوير والخدمات الملاحية ودعم القيادة السياسية في رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها العددية والاستيعابية لتتمكن من استيعاب معدلات نمو حركة التجارة العالمية، كما تعكس نجاح السياسات التسعيرية والتسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة في التعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، حيث نجحت السياسات التسويقية في جذب سفن تعبر لأول مرة بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي، مشيرًا في هذا الصدد إلى الضرورة الحيوية التي يمثلها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28 % وهو ما لمسنا تأثيره الفعلي في بعض الحالات بمنع جنوح عدد من السفن التي تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها في نطاق المشروع.