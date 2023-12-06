الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كيروش يحزم حقائبه ويرحل عن تدريب منتخب قطر

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب «العنابي»، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

قال الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الاول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين".

وتقدم الاتحاد القطري بخالص الشكر والتقدير لكارلوس كيروش، على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

يأتي قرار كيروش بمغادرة منصبه كمدير فني لمنتخب «العنابي»، قبل نحو شهر من انطلاق نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر، مطلع الشهر المقبل.

كان كارلوس كيروش قد تولى تدريب منتخب قطر، في شهر فبراير الماضي، خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز، الذي رحل عن منصبه، عقب نهائيات كأس العالم 2022، حيث وقع المدرب البرتغالي عقدًا مع الاتحاد القطري، يمتد لأربع سنوات، بهدف قيادة الفريق نحو بلوغ كأس العالم 2026.

وقاد كيروش، منتخب قطر للفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، على كل من أفغانستان (8-1)، والهند (3-0).

من جانبه، أكدت صحيفة «استاد الدوحة» أن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، هو الأقرب لتدريب منتخب قطر، خلفًا لكيروش.

ويتواجد منتخب قطر، في المجموعة الأولى لكأس الأمم الآسيوية 2023، والتي تضم كل من الصين وطاجيكستان ولبنان.

الاتحاد القطري لكرة القدم كارلوس كيروش قطر منتخب قطر كأس الأمم الآسيوية

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