شرطة الآثار تضبط 275 قضية تنقيب فى 11 شهرًا

شنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، خلال 11 شهرًا، حملات موسعة استهدفت ضبط المتهمين والمنقبين عن الآثار .

أسفرت جهودها عن ضبط 767 قضية متنوعة بينها 366 قضية بإجمالى 1052 متهم، و17 قضية حيازة آثار والاتجار بها، 275 قضية تنقيب عن الآثار، 64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، 4 قضايا نصب آثار، وقضية سرقة لوحات أثري، 5 قضايا عثور على الآثار، 401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.