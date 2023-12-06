الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة الآثار تضبط 275 قضية تنقيب فى 11 شهرًا

تنقيب
تنقيب

شنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، خلال 11 شهرًا، حملات موسعة استهدفت ضبط المتهمين والمنقبين عن الآثار .

أسفرت جهودها عن ضبط 767 قضية متنوعة بينها 366 قضية بإجمالى 1052 متهم، و17 قضية حيازة آثار والاتجار بها، 275 قضية تنقيب عن الآثار، 64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، 4 قضايا نصب آثار، وقضية سرقة لوحات أثري، 5 قضايا عثور على الآثار، 401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

شرطة السياحة حملات موسعة المنقبين عن الآثار ضبط

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