3 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

أُصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى نطاق زايد، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق وأسفر عن إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.