تعديل مواعيد بعض القطارات على خطي "القاهرة-الأقصر" و"الواسطى-الفيوم"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط “القاهرة-الأقصر” و"الواسطى-الفيوم"، إذ اعتبارا من يوم 8-12-2023 يتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية “القاهرة-الأقصر” ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30.

ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر “سوهاج-نـجع حمادي” ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15

وأضافت في بيان لها اليوم، أنه تم تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة، كذلك تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر “الواسطى-الفيوم” ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30، وقطار رقم 1104 تحيا مصر “الواسطى-الفيوم” ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05، وقطار رقم 125 تحيا مصر “الفيوم-الواسطى” ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35، وقطار رقم 143 تحيا مصر “الفيوم-الجيزة” ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة.



وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، استعرض خلال اجتماعه الأخير خطة توطين صناعة السكة الحديد، موضحا أنه بالإضافة للتعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة، تم إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية، ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة( شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - شركة ألستوم الفرنسية/ مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية - شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو (بالتعاون مع نيرك) - شركة كولواي الأسبانية تصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - شركة فويست ألبين النمساوية إنتاج مفاتيح السكك الحديدية - شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية - الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.

مواعيد جميع القطارات على خط القاهره / الإسكندرية https://www.dostor.org/4571014

تعديل بعض المواعيد

تعديل بعض المواعيد

تعديل بعض المواعيد