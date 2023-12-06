الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تضامن الأقصر: الصيادون الحاصلون على مراكب "بر أمان" يُتاح لهم التأمين الصحي الشامل

مراكب صيد بالأقصر
مراكب صيد بالأقصر

كشف محمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، تفاصيل تسليم 300 مركب صيد بالأقصر أمس في إطار مبادرة "بر أمان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بشكل آمن. 

وقال حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "التسليم تمّ أمس بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظات قنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر، والاختيار يتم عن طريق الدفع بباحثي الوزارة الذين يتابعون الصيادين ويطلعون على رخصهم والطريقة التي يعملون بها، ويتم عمل دراسة حالة وافية للمواطن ومدى استحقاقه للحصول على مركب الصيد".

وأضاف: "مؤسسة صناع الخير توفر المراكب ودفع بباحثيها ويتابعون نفس البيانات وبناءً عليها يتم اختيار الصيادين، ونستهدف 40 ألف مركب في النيل والبحيرات لصغار المزارعين بالوادي الجديد ومحافظات أخرى".

وتابع: "المبادرة تقوم على التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي الذي يضم الجمعيات الكبيرة في مصر مع جمعيات قاعدية في معظم المحافظات، بالإضافة إلى مشاركة قوية من القطاع الخاص الذي يقدم الدعم والعون والمراكب للصيادين كما يتم التأمين عليهم في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر".

الصيادون الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل

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