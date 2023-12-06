الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "مستريح الأدوية" جمع 4 ملايين في طنطا

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات ضبط مستريح الأدوية الذي جمع 4 ملايين من المواطنين فى طنطا بالغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 7 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من حاصل على ليسانس؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 4،350،000 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق

وزارة الداخلية ضبط مستريح الادوية الغربية طنطا تجارة الأدوية الطبية

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