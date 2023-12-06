مدير حملة السيسى: الرئيس يشرف على الحملة ويوجهنا ونحن ننفذ بأمانة وصدق

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس يلتقي به وبفريق الحملة بشكل دوري ويمنحهم توجيهاته الحكيمة التي يسعون لتنفيذها بأمانة وصدق، موضحا أن الرئيس يتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه البلاد والمنطقة، وينشغل بالعمل السياسي والدبلوماسي لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال فوزي، في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الحملة الرئاسية تضم متطوعين مخلصين وشبابا متفانيا، وأنها تعتمد على رؤية شاملة وعميقة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية للبلاد، وليست برنامجا محدودا بمشروعات معينة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وضع لنفسه مجموعة من الأهداف التي عمل على تحقيقها خلال التسع سنوات الماضية، وأنه أنجز 15 ألف مشروع تنموي لم يكن مقررا لها في برنامج مسبق، وأنه يسعى لاستكمال حلم 30 يونيو وإعادة مصر إلى دورها الرائد.

وعن سبب عدم خروج الرئيس لإعلان رؤيته بنفسه، قال فوزي، إن الرئيس أعلن رؤيته بالفعل عندما قال إنه سيستكمل مع الشعب مشروع 30 يونيو التنموي، وأنه كان من المواقف الأخلاقية أن يترك الاختيار للناس ليحكموا على أدائه وإنجازاته خلال تسع سنوات من العمل المتواصل.