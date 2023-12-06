حجازى لـ"الشاهد": الوزارة ليست فى نزاع مع الأسرة بسبب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا لسنا في نزاع مع الأسرة المصرية، ولذا يحرص في بداية كل عام على الكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة، حتى لا يكون هناك مفاجأة للناس.

وأضاف، "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تريد للطالب أن يذاكر ويجتهد حتى يكون قيمة مضافة للمجتمع، مؤكدًا أن الطلاب في أيد أمينة والدولة حريصة عليهم.

وأكد أنه لابد أن يعلم الناس أن الامتحانات ليست نهاية المطاف، مستنكرًا وجود الأمهات أمام لجان الثانوية العامة من بداية الامتحان حتى نهايته، مشيرًا إلى أنه سوف نتغلب على هذه الثقافة في المرحلة القادمة لأن الوزراة هي شريك للأسر في تربية أبنائها.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.