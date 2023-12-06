الباز يفجر مفاجأة عن مصدر معلومات سمير غطاس المضللة عن التأشيرة الإسرائيلية

فجّر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مفاجأة عن مصدر معلومات سمير غطاس المضلّلة عن ضرورة حصول المصريين الموجودين في غزة على تأشيرة إسرائيلية للسماح لهم بدخول الأراضي المصرية.

وقال الباز، خلال بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن سمير غطاس بدأ عمله كمترجم، وكل معلوماته من مصادر إسرائيلية دون تلقيح أو نقد، فهو ينقل ويردد فقط ما تكتبه صحف ومواقع إسرائيلية.

ولفت الباز إلى أن سمير غطاس في حديثه مع عمرو أديب، ادعى أن الخارجية ترسل أسماء المصريين في غزة الراغبين في العودة لمصر، إلى القنصلية المصرية في رام الله، والقنصلية ترسلها لإسرائيل لتعرف هل أحد منهم على علاقة بحماس أو لا، ثم تقرر تصدر التأشيرة من عدمها.

وعقب الباز: "الإخوان التقطوا كلام سمير غطاس، ليقولوا إن مصر عاملة خدها مداس لإسرائيل، تبعت أسماء المصريين لإسرائيل، بمعنى مصر تسلم أولادها لإسرائيل، لذا خرج الناس يهاجمون عمرو أديب الذي لم يعترض على حديث ضيفه أو يسأله عن مصدر معلوماته المضللة".