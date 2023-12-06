كيف كشفت التقارير التليفزيونية عن تصدى مصر للإرهاب فى سيناء ثم تعميرها؟

طالما كانت بقعة سيناء من أرض مصر هي بين أكثر البقاع في مصر المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية وحلفائها من الداخل والخارج نظرًا لأهميتها الإستراتيجية على كافة الأصعدة وتميزها بين بقاع العالم.

واستطاعت مصر بفضل قيادتها وجيشها من اقتلاع جذور الإرهاب نهائيًا داخل سيناء بعد معارك شرسة بينها وبين العصابات الإرهابية الممولة من الداخل والخارج.

بل ولم تكتف الدولة باقتلاع الإرهاب من سيناء ولكنها عملت على تحقيق طفرة تنموية غير عادية بها حولتها في سنوات من أكثر المدن تنمية وعمرانًا على أعلى مستوى شهد به العالم.

وفي هذا السياق كانت قد استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، الدور الفعَّال الذي قامت به قوات مكافحة الإرهاب المصرية في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية بل وتدمير قدراتها.

وأظهر التقرير كيف أسفرت الضربات العسكرية التي وجّهتها قوات الجيش والشرطة المصريتين ضد معاقل العناصر الإرهابية عن تطويق هذه العناصر الإرهابية في شمال سيناء وإجهاض بنيتها التحتية.

كذلك أظهر التقرير كيف أنه وبعد عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء، إذ خصصت الحكومة المصرية، مطلع عام 2015، 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.

ولا يمكن إنكار أن أفراد قبائل سيناء كانوا شركاء أساسيًين في عملية القضاء على الإرهاب من خلال مساعدتهم لأفراد الجيش والشرطة.

وكانت قد عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا بعنوان "قبائل سيناء.. إسهامات في التنمية واجتثاث الإرهـاب" وضحت خلاله أنه أثناء الموجة الإرهابية الضخمة التي واجهتها مصر عقب 30 يونيو 2013 تعمد الإرهابيون استهداف المدنيين من أبناء القبائل في سيناء وهو ما دفع القبائل للدخول في خط المواجهة جنب إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب.

وذكر تقرير قناة إكسترا نيوز آنذاك، أنه خلال عمليتي حق الشهيد والعملية الشاملة والتي وقعت في سيناء 2018 لعبت القبائل وفي مقدمتها الترابين دورا رئيسيا وكذلك ساعدت في الكشف عن هوية بعض العناصر التكفيرية والطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة.

كما عرضت قناة اكسترا نيوز لقاءا صحفيا مع الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء ورئيس اتحاد قبائل سيناء الذي أوضح خلاله أن قبائل سيناء لم تجد من يهتم بسيناء مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث العرجاني خلال التقرير عن عمليات التنمية المختلفة التي تمت في سيناء عقب الانتهاء من تطهيرها الكامل من الإرهاب مثل استصلاح آلاف الأفدنة من الأراضي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مثل مشروعات. خاصة بالكهرباء ومياه وصرف صحي مما يخلق حياة متكاملة كريمة على أرض سيناء وفيها تخلق آلاف الفرص للعمل، وكذلك للاستثمار أيضًا.

كذلك بيّن تقرير القناة، أنه وبالتوازى مع محاربة الإرهاب لعبت كذلك قبائل سيناء دورا أساسيا في عملية التنمية وذلك من خلال شركتي أبناء سيناء ومصر سيناء في تلك التنمية إذ ساهمتا تلك الشركتين في مشروعات صناعية وزراعية وبنية تحتية كما ساهمتا في توسعة قناة السويس إضافة لأدوار إنسانية واجتماعية في إطار التنمية المستدامة.