الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو حملة المرشح عبدالفتاح السيسى يشيد بمشاركة المصريين بالخارج (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

أشاد النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالمشهد الرائع الذي قدمه المصريون بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحا أنهم شاركوا في 120 دولة رغم الظروف الصعبة، معربا عن أمله في تكرار هذا المشهد في الداخل.

وأكد خليل، في حواره مع قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، على رؤية السيسي لبناء الإنسان المصري، التي تنبثق من رؤية 30 يونيو، وتتضمن ثلاثة محاور رئيسية: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وقال إن المحور السياسي يهدف إلى ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يضمن التمثيل النيابي الواسع والمشاركة السياسية للشباب والمرأة ودعم اللامركزية والعدالة الناجزة ومكافحة الفساد.

وأشار خليل إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تحدث عن رؤيته قبل الترشح للرئاسة، ودعا إلى حوار وطني شاركت فيه جميع التيارات السياسية، مؤكدًا أن مخرجات الحوار ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وأضاف أن الحملة زارت المجلس القومي لحقوق الإنسان واستمعت لرؤيته ومطالبه لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وأنها تحركت جميع مستويات حقوق الإنسان، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وأنها ستعزز هذه الحقوق في المستقبل.

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