قصواء الخلالى: الاحتلال يعيش وهم القضاء على قيادات حماس فى غزة (فيديو)

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، وانتقدت سياسة الاحتلال العدوانية التي تستهدف القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين.

وأكدت "الخلالي" في حلقة جديدة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من مأساة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يجبرهم على اللجوء إلى الحدود، وأن حماس هي حركة مقاومة لا يمكن القضاء عليها بالقوة العسكرية، بل هي كالزئبق الذي ينساب بين أيدي الاحتلال.

وقالت إن الاحتلال يعيش في وهم بأنه يستطيع القضاء على حماس، وإن هذا الهدف غير واقعي وغير ممكن، وإن الاحتلال يستمر سياسة القمع والقتل للشعب الفلسطيني، وأضافت: "الاحتلال يدعي أنه يبذل جهودًا لإعادة المحتجزين الذين فقدهم بسبب العدوان على غزة.. كيف سيعيدهم؟! الاحتلال لا يملك سوى خيارين: إما التفاوض مع حماس أو الدخول في حوار سياسي مع الفلسطينيين، ولكنه يرفض كليهما!".

وذكرت "الخلالي"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بعدم قدرته على استعادة جميع المحتجزين الآن، وذلك خلال اجتماعه مع عائلاتهم في مجلس الوزراء.