الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث اليونيسف: غزة ليست مكانًا آمنًا للأطفال.. وعِشت أفظع كابوس فى القطاع

غزة
غزة

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إنه عندما يحدث قصف في غزة فإن أغلب الإصابات تكون بين الأطفال، إضافًة إلى مرارة فقد ذويهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا أفظع كابوس رآه في حياته هم الأطفال في المستشفيات في شمال غزة، خاصة بعدما تحدث معهم. 

يجب السعي لحل سلمي في غزة

وأكد أنه يجب السعى لحل سلمي، لأن هذا جزء من البشرية والإنسانية حتى لا نفقد إنسانيتنا، فكل طفل في غزة يشعر بالرعب الشديد، ويرى أمامه دمارًا شديدًا، فغزة ليست مكانًا للأطفال على الرغم من وجود مليون طفل بها.

المتحدث باسم منظمة اليونيسيف غزة ليست مكان للأطفال أفظع كابوس الأطفال المستشفيات

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