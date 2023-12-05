شردي ينتقد عمرو أديب وضيفه بسبب معلومة مضللة حول التأشيرة الإسرائيلية (فيديو)

أبدى الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" الذي يبث على قناة "الحياة"، انزعاجه من الطريقة التي يتعامل بها عمرو أديب مع بعض ضيوفه، وخاصة سمير غطاس، حيث ادعيا أن المصريين العائدين من غزة يحتاجون إلى تأشيرة إسرائيلية، وهو ما نفاه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

واعتبر “شردي” أن هذا الادعاء يمثل محاولة للتقليل من سيادة الدولة المصرية، التي أثبتت قدرتها على حماية حدودها ومصالحها في ظل الأزمات والمواقف المتغيرة، مؤكدًا أن عودة المصريين من غزة إلى مصر تخضع للتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، وأن الحديث عن تأشيرة إسرائيل هو مجرد محاولة للنيل من مكانة مصر.

وحذر “شردي” من أن مصر تواجه مخاطر كبيرة في هذا الوقت الحساس، مما يستوجب الحرص والمسئولية عن فكل ما يُنشر.