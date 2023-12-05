بيان من النيابة بشأن تأثر الخدمات الرقمية بانقطاع الإنترنت

أعلنت النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها لجمهور المواطنين بالعُطل المفاجئ الذي ضرب الخدمة مساء اليوم، على أن تستأنف تقديم خدماتها فور انتهاء الشركة من أعمال الصيانة.

وقالت النيابة، في بيان مساء الثلاثاء، إن الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت ببعض المناطق بمحافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكه الرئيسية.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت بالفعل نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، موضحة أن فريق العمل قام بإصلاح العطل ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.