الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بيان من النيابة بشأن تأثر الخدمات الرقمية بانقطاع الإنترنت

النيابة العامة
النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن تأثر بعض الخدمات الرقمية التي تقدمها لجمهور المواطنين بالعُطل المفاجئ الذي ضرب الخدمة مساء اليوم، على أن تستأنف تقديم خدماتها فور انتهاء الشركة من أعمال الصيانة. 

وقالت النيابة، في بيان مساء الثلاثاء، إن الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت ببعض المناطق  بمحافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكه الرئيسية.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت بالفعل نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، موضحة أن فريق العمل قام بإصلاح العطل ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

النيابة العامة الشركة المصرية للاتصالات خدمات الانترنت محافظات الجمهوري انقطاع الإنترنت

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