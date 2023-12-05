محافظ شمال سيناء يلتقى نقيب البيطريين لإنشاء مجزر آلى بالعريش

التقي محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، د.خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ أن المحافظة بصدد إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش، ليضاف إلي المجازر الموجودة في المحافظة، لافتا إلى أن الإنتاج الحيواني سيكون له نصيب من خلال التنمية الزراعية المخطط لها بشمال ووسط سيناء.

بدوره، قال نقيب الأطباء البيطريين إن 50٪ من الذي يتناوله الإنسان من البروتين حيواني، مؤكدًا تنظيم حملات لتحصين الماشية علي مستوي المحافظات المصرية.

أضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الزيارة تأتي علي هامش حضوره الملتقي العلمي الأول الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش تحت عنوان "دور الطب البيطري في التنمية المستدامة بسيناء".

حضر اللقاء د.خالد الشريف، نقيب الأطباء البيطريين في شمال سيناء، والدكتورة وسام حمدي، مدير إدارة العريش البيطرية.