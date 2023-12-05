احذر.. هذه الأشياء تتسبب في زيادة الدهون بمنطقة البطن

لا تعلم الكثير من الفتيات الأسباب الرئيسية وراء زيادة دهون منطقة البطن وهو ما يزيد من حجم المشكلة، حيث إن هناك بعض العادات التي تقوم بها الفتيات تزيد من دهون تلك المنطقة بشكل كبير.



وبحسب ما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من العادات التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن والتي تأتي على رأسها تناول الحلويات بكميات كبيرة، إلى جانب ذلك تناول المشروبات الغازية وشرب الكافيين بكميات كبيرة.



تناول المعجنات يتسبب في تراكم الدهون فى منطقة البطن

وأوضح الموقع أيضا، أن تناول المعجنات بكميات كبيرة يتسبب فى زيادة دهون منطقة البطن لأنها تتحول لسكريات وتزيد من فرص تراكم الدهون، كما أن هناك بعض الأمور الأخرى التي تسبب تراكم الدهون فى منطقة البطن ومنها الإرهاق والتوتر حيث يسبان تقليل عملية حرق الدهون وبالتالى زيادة فرص تراكمها، إلى جانب ذلك الإفراط فى كميات الطعام أو تناولها مرة واحدة فيعتقد البعض أن تناول وجبة واحدة على مدار اليوم قد يساعد فى فقدان الوزن ولكن العكس تماما فإن ذلك يتسبب في زيادة الوزن، بالإضافة إلى عدم شرب كميات كبيرة من الماء.