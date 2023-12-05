الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

احذر.. هذه الأشياء تتسبب في زيادة الدهون بمنطقة البطن

دهون البطن
دهون البطن

لا تعلم الكثير من الفتيات الأسباب الرئيسية وراء زيادة دهون منطقة البطن وهو ما يزيد من حجم المشكلة، حيث إن هناك بعض العادات التي تقوم بها الفتيات تزيد من دهون تلك المنطقة بشكل كبير.


وبحسب ما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من العادات التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن والتي تأتي على رأسها تناول الحلويات بكميات كبيرة، إلى جانب ذلك تناول المشروبات الغازية وشرب الكافيين بكميات كبيرة.


تناول المعجنات يتسبب في تراكم الدهون فى منطقة البطن 

وأوضح الموقع أيضا، أن تناول المعجنات بكميات كبيرة يتسبب فى زيادة دهون منطقة البطن لأنها تتحول لسكريات وتزيد من فرص تراكم الدهون، كما أن هناك بعض الأمور الأخرى التي تسبب تراكم الدهون فى منطقة البطن ومنها الإرهاق والتوتر حيث يسبان تقليل عملية حرق الدهون وبالتالى زيادة فرص تراكمها، إلى جانب ذلك الإفراط فى كميات الطعام أو تناولها مرة واحدة فيعتقد البعض أن تناول وجبة واحدة على مدار اليوم قد يساعد فى فقدان الوزن ولكن العكس تماما فإن ذلك يتسبب في زيادة الوزن، بالإضافة إلى عدم شرب كميات كبيرة من الماء.

تتسبب في زيادة الدهون فى منطقة البطن بكميات كبيرة منطقة البطن زيادة الدهون فى منطقة البطن زيادة دهون منطقة البطن الاسباب الرئيسية وراء زيادة دهون منطقة البطن

مواد متعلقة

أطعمة قد تؤثر على صحتك في الصباح.. اجتنبها

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

هذه الأطعمة تسبب لك مشاكل صحية اذا تناولتها على الريق.. فماهى؟

احمِ أطفالك من التعرض للسمنة المفرطة: إليك هذه النصائح

خبيرة تغذية تكشف مخاطر تناول المكملات الغذائية (فيديو)

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لو عامل دايت.. خرفات متعلقة بالريجيم أهمها "تناول الماء أثناء الأكل يسبب الكرش"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"