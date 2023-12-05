إعلان تذاكر السوبر المصري بالإمارات: اعرف الفئات والأسعار

تنطلق في 25 ديسمبر الجاري مباريات كأس السوبر الرباعي المصري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائي يوم 28 من نفس الشهر.

وحدد مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار التذاكر والتي تبدأ من 7 درهم حتى 238 درهمًا عبر موقع:

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أسعار تذاكر مباريات كأس السوبر المصري:

الدرجة السابعة: 7.08 درهم

الدرجة السادسة 14.17 درهم

الدرجة الخامسة: ٢١.٢٥ درهم

الدرجة الرابعة: 28.3 درهم

الدرجة الثالثة: 35.4 درهم

الدرجة الثانية: 70.84 درهم

الدرجة الأولى:85.01 درهم

◘ VIP - 283.38 درهم

طرح تذاكر مباريات السوبر الرباعي المصري بالإمارات

طرح مجلس أبو ظبي الرياضي التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري، بمشاركة 4 فرق: الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها الإمارات الشقيقة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ ديسمبر الجاري.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعدًا لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة، وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى أبو ظبي.

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.

كان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.