حسين أبوالعطا لـ"الدستور": سمير غطاس يتعمد تشويه الحقائق وإثارة البلبلة

أعرب المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن استيائه وغضبه من تصريحات الدكتور سمير غطاس خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، وزعم فيها أن الراغبين من المصريين المقيمين بغزة في العودة إلى أرض الوطن ستكون عودتهم عن طريق سلطات الاحتلال وليس عن طريق مصر.

وقال "أبوالعطا"، في تصريح لـ"الدستور"، إن سمير غطاس أدلى بتصريحات غير مسئولة في أوقات شديدة الخطورة والحساسية، ومن الممكن أن تؤثر بدورها على علاقات مصر بالدول الخارجية، موضحًا أنه يتعمد تشويه الحقائق وإثارة البلبلة طوال الوقت، وهو شخص غير منوط به الحديث في مثل هذه الأمور شديدة الحساسية والخطورة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن تصريحات سمير غطاس أثارت جدلًا كبيرًا داخل الشارع المصري، الذي يدرك خطورة المرحلة الحالية، التي تتطلب التأني والتريس في إصدار التصريحات، خاصة فيما يخص أزمة عالمية مثل أزمة غزة ودور القيادة السياسية المصرية فيها، الذي لا يخفى على أحد.

وراءها أهداف خبيثة تضر بمصلحة الدولة المصرية

وأكد أن تصريحات سمير غطاس استدعت وزارة الخارجية لإصدار بيان عاجل توضح فيه طبيعة الوضع بالتفصيل، حتى لا ينساق أحد لمثل هذه التصريحات الخبيثة، ومن الأكيد أن وراءها أهدافًا خبيثة تضر بمصلحة الدولة المصرية، موضحًا أن وزارة الخارجية أكدت أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.