الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يطلق الرصاص على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، لقطات توثق جريمة استهداف الاحتلال لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقاله جنوب الخليل.

استهداف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

ووثق الفيديو استهداف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

الاحتلال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتقاله جنوب الخليل جنوب الخليل استهداف الاحتلال لشاب من ذوي الاحتياجات لقطات توثق استهداف الاحتلال لشاب

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