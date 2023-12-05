الاحتلال يطلق الرصاص على شاب من ذوى الاحتياجات (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، لقطات توثق جريمة استهداف الاحتلال لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقاله جنوب الخليل.

استهداف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

ووثق الفيديو استهداف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.