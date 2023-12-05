جورجينو يختار محمد صلاح كأصعب خصم واجهه في انجلترا

اختار الإيطالي جورجينو، لاعب فريق أرسنال الانجليزي، محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول كأصعب خصم واجهه في مسيرته.

ويلعب جورجينو ضمن صفوف أرسنال منذ انضمامه من فريق أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023.

وقال جورجينو في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "كيفن دي بروين لاعب مثير ورائع ولكنني أعتقد أن محمد صلاح في مستوى آخر، بكل تأكيد سأضع صلاح أولًا".

محمد صلاح

محمد صلاح يلعب ضمن صفوف ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وعندما أشار آيو أكينوليري، الصحفي الذي يحاوره، إلى أداء محمد صلاح في موسم 2018-2019 والذي سجل خلاله 22 هدفًا مع الفريق، رد جورجينو: “، قدم موسمًا لا يصدق، في ذلك الموسم لم يكن من الممكن إيقافه، إنه لاعب قوي وسريع جدًا وتمتع بعقلية رائعة، وأيًا كان أسلوبه في التسديد ستجد الكرة في الشباك، بالنسبة لي قدم موسمًا لا يصدق”.

وشارك جورجينو في 17 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه لصفوف الفريق في وسط الموسم الماضي، وسجل هدفًا واحدًا، وسبق له تمثيل نادي تشيلسي في الفترة بين صيف 2018 بعد انضمامه من فريق نابولي الإيطالي وحتى يناير 2023 وانتقاله لأرسنال.

ولعب جورجينو 168 مباراة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وسجل 21 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.