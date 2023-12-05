"التعليم" تعلن عن المواضيع البحثية لطلاب صفوف النقل

أعلنت المديريات التعليمية الموضوعات البحثية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى لصفوف النقل، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية.

المواضيع البحثية

وجاءت تفاصيل المواضيع البحثية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية كالتالي:



- "البيئة النظيفة هدف المجتمعات".

المطلوب كتابة بحث يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي والأقليمي لتحقيق ذلك.



- "المشروعات القومية ونهضة وطن"

المطلوب كتابة ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد والمجتمع.

- بعنوان أثر الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع " أكتب بحث في ذلك.

الموضوعات البحثية للمرحلة الثانوية:

- الثورة التكنولوجية والذكاء الأصطناعي سمة العصر

- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية

- الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية

شروط كتابة البحث

وجاءت شروط كتابة البحث كالتالي:

-- يراعى التنسيق والمراجعة اللغوية كما يراعى ترابط موضوع البحث ويشتمل البحث على (غلاف، فهرس، مقدمة، الموضوع، خاتمة، مراجع) وارتباط الموضوع بالعناصر الواردة في الفهرس ووضع تصور أو رأى الباحثين في نهاية البحث والالتزام بقواعد التوثيق والأمانة العلمية وشروط الكتابة.



- الصف السادس الابتدائى لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.

- الصفين الأول والثاني الثانوي لا يقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة.

- يراعى تعدد مصادر البحث مجلة، جريدة، كتاب، ويقسم المعلم "رائد الفصل" طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن 3 طلاب ولا تزيد على خمسة طلاب.

- تختار المجموعة الواحدة موضوع واحد فقط من الموضوعات البحثية السابقة، ويقوم المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة بمناقشة الطلاب في الموضوعات البحثية، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

- يناقش "رائد الفصل" الطلاب ويتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.

- يراعى أن تقوم المجموعة بتصميم صفحة غلاف للبحث مدون بها (عنوان البحث + أسماء الطلبة المشتركين في المجموعة موضح به ما تناوله كل طالب في المجموعة).

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