التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق حملة التبرع بالدم لغزة في الإسكندرية (صور)

شهدت حملة التبرع بالدم في محافظة الإسكندرية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضامنًا مع غزة اليوم إقبالًا كبيرًا من أهالي عروس المتوسط، حيث توافد المواطنون على مقر الحملة بميدان الجندي المجهول في منطقة المنشية وسط الإسكندرية منذ صباح اليوم للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين.

ورصد موقع "الدستور" توافد المواطنين للتبرع بالدم خلال قافلة التحالف الوطني في الإسكندرية.

وقالت ميريام ماجد، إنها فور رؤيتها سيارة حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة، لم تتردد في الإقبال على المشاركة، مشيرة إلى أن التبرع لأشقائنا في غزة هو أمر بسيط نعبر به عن دعمنا ومساندتنا لهم في ما يمرون به.

وطالبت سكان الإسكندرية بأن كل من يستطيع صحيًا التبرع بالدم يتوجه للقافلة للتبرع لأهالي غزة لأنهم يحتاجون لدعمنا المستمر لهم.



وأوضحت فاطمة جابر أحد قاطني منطقة بحرى، أنها عند رؤية لافتات التبرع لأهالي غزة الموجودة على سيارة التبرع بالدم، حرصت على التبرع اولًا لاحتياج المصابين في عزة للدماء، وثانيًا لأن فصيلة الدم الخاصة بها نادرة.

وأضافت لـ "الدستور" أن فصيلة دمها (O) سالبة، وهي فصيلة نادرة يمكن أن تنقذ حياة إنسان أو طفل من أهلنا في غزة، قائلة: "هذه أقل حاجة يمكننا تقديمها لأخواتنا في غزة وفلسطين، وياريت الناس كلها تساهم في الحملة".

من جانبه، قال حسام سرحان نائب منسق محافظة الإسكندرية لطلاب "تحيا مصر"، إن مشاركة الكيانات الشبابية في قافلة التبرع بالدم هي لتوعية المواطنين بالحملة وهدفها لدعم إخوتنا في فلسطين.

وأشار إلى أنه في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، لا تنسى الدولة وقيادتها السياسية القضية الفلسطينية ومساندة غزة، فهي القضية الأولى والأهم لمصر، مضيفا: “نحن نعمل ونسعى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أهلنا في فلسطين”.

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة

أهالي الإسكندرية يتبرعون بالدم لصالح غزة