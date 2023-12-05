سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.. تعرف على العلاقات المصرية القبرصية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول العلاقات المصرية القبرصية سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

العلاقات المصرية القبرصية:

شهدت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي.

عقدت القمة المصرية القبرصية اليونانية الأولى في أغسطس 2014.

تميزت العلاقات بتنسيق المواقف حيال القضايا المختلفة.

تميزت العلاقات بالتعاون في المحافل الدولية والإقليمية.

استقبل الرئيس السيسي في 2021 وزير خارجية قبرص حينها "خريستودوليدس".

هنأ الرئيس السيسي "خريستودوليدس" على انتخابه رئيسًا لقبرص 2023.

استقبل الرئيس السيسي بالقاهرة رئيس قبرص في أبريل 2023.

خريستودوليدس اختار القاهرة وجهة أولى عقب انتخابه رئيسًا لقبرص.

قبرص عضو بمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس بالقاهرة في 2019.

اتفاقية لإنشاء خط بحري ينقل الغاز من حقل أفروديت لمنشأة إدكو.

البلدان وقعا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 2014.

مذكرة تفاهم مع قبرص واليونان لإنشاء مشروع الربط الكهربائي.

الاستثمارات القبرصية في مصر تضاعفت 525% بين 2019 و2021.

113 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى قبرص 2020.

تشارك مصر وقبرص في سلسلة من المناورات والتدريبات المختلفة.

تدريب "ميدوزا" العسكري أكبر تعاون لتبادل الخبرات بين البلدين.

أطلق الرئيس السيسي في 2017 مبادرة "إحياء الجذور".

المبادرة تستهدف تعزيز الترابط بين شعوب مصر وقبرص واليونان.