مصدر بـ"المجتمعات العمرانية": طرح قطع أراضي سكنية صغيرة خلال شهر

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قطع أراضي إسكان للأفراد ضمن محور “مسكن”، الذي أقرته الهيئة فى مجلس إدارتها قبل نحو عام، انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وقال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ “الدستور”، انتهاء القطاع العقاري بالهيئة من حصر قطع الأراضي، التي سيجري طرحها فى الإعلان الرابع من الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال برنامج “مسكن”، على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأوضح أن الطرح سيبدأ قبل مرور شهر من الأن على الأكثر، وسيشمل قطع أراضي سكني صغيرة لكافة الشرائح (الأكثر تميزًا ـ المميزة ـ المتوسطة)، وحول الأسعار، قال إنه سيكون هناك ارتفاع بسيط فى الأسعار عن الطرح السابق، وهناك منتاطق لن يتم رفع الاسعار بها، والزيادة فى كل الأحوال لا تتخطى حجم التضخم الذي يشهده السوق المصري والأسواق العالمية.

تقييم شروط وضوابط طرح الأراضي دوريا

كما أشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يراجع ويقيم بشكل دوري، شروط وضوابط الطرح، وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.

وأكد أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، قبل شهرين، شملت، إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو ما سيجري تطبيقه على الطرح المقبل، للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم (الزوج / الزوجة) بالنسبة لقطع الأراضي (المميزة ـ المتوسطة)، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم (الزوج / الزوجة) على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج "مسكن".