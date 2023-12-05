الخميس.. "الفنون التشكيلية" يُنظم احتفالية "أنت مش لوحدك" بمتحف محمد ناجي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن تنظيم احتفالية تحت عنوان "أنت مش لوحدك"، في تمام الساعة العاشرة صباح بعد غد الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري، بمتحف محمد ناجي الكائن في حدائق الأهرام - الهرم - الجيزة.

وتأتي هذه الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، إذ يتم الاحتفال باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوى الهمم) الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر، وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

مشروع تطوير مجمع الفنون المعاصرة ومكتبة 15 مايو

وفي سياق آخر؛ تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مكتبة 15 مايو ومجمع الفنون المعاصرة للوقوف على سير مشروعي التطوير ورفع الكفاءة بهما، وذلك ضمن جولتها بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

ووجهت وزيرة الثقافة، بضرورة استغلال الطابقين المجهزين بمكتبة 15 مايو، وافتتاحها جزئيا لتقديم خدماتها لأبناء المنطقة، والإسراع في الانتهاء من تطوير باقي المبنى ليقدم الخدمات الثقافية والمعرفية للجمهور بكامل طاقته، كما استمعت إلى شرح تفصيلي لما تم من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمبنى المقام على مساحة 1500 متر مربع، ووجهت بتذليل كافة العقبات ووضع جدول زمني محدد حتى يتم افتتاح المركز في أقرب وقت.

ومن جهته؛ قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية: يعتبر المجمع قلعة ثقافية تجمع بين الفنون الجميلة والتطبيقية، ويضم متاحف ومراسم وورش وقاعات عرض، إلى جانب قاعات الندوات والعروض السينمائية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت استحداث مبنى مراسم مكون من 4 غرف، وبنك المعرفة ومكاتب إدارية ومبنى الورش ويضم المكتبة العامة ومكاتب إدارية، ومبنى المتحف والندوات ويتكون من صالات عرض متعددة الاستخدامات وقاعتي سينما ومسرح وجناح لمتحف الخزف الدولي.