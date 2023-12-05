الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات في مصرع شخصين في حريق سيارة بحلوان: اختلال عجلة القيادة السبب

حريق سيارة
حريق سيارة

كشفت التحريات الأولية حول مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما جراء حريق في سيارة نقل، اليوم، عن أن السيارة نقل كانت محملة مواد البناء، أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق وراء وقوع الحادث، والذي أسفر عن مصرعهما بمنطقة حلوان.

وأضافت التحريات الأولية حول الحادث، أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء السير بالطريق كارته حلوان اتجاه العاصمة بالطريق الإقليمي.

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تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة عمليات النجدة يفيد باشتعال سيارة نقل بعد كارته حلوان بالطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ وتبين العثور على جثتين في حالة تفحم بسيارة نقل تحتوي على شكائر لمواد بناء.

وأخطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، لإطفاء حريق السيارة والسيطرة عليها، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة أقرب مستشفى لحين العرض على مصلحة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

ودفع رجال المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق حريق سيارة نقل اختلال عجلة القيادة مصرع شخصين النجدة

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