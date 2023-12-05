القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدتين في صور جنوب لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام لبناني، عن تعرض بلدتين في صور لقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وتواصلت اليوم عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقطاعات الثلاث للجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي.