الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدتين في صور جنوب لبنان

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام لبناني، عن تعرض بلدتين في صور لقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وتواصلت اليوم عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقطاعات الثلاث للجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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