القناة يستضيف أبوقير للأسمدة ودكرنس يواجه السكة الحديد في الأسبوع 11 لدوري المحترفين

يحل أبوقير للأسمدة ضيفا على فريق القناة، ويستضيف دكرنس فريق السكة الحديد في الثانية والنصف عصر اليوم في ختام مواجهات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين القناة أبوقير للأسمدة

مباراة القناة وأبوقير للأسمدة لن تكون سهلة للفريقين في ظل رغبة كل منهما في العودة للانتصارات وتحسين وضعه في جدول دوري المحترفين.

ويحتل القناة بقيادة سامر عبد الرحمن المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات، و4 تعادلات وثلاث هزائم، وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات، وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع حرس الحدود والاتصالات وأسوان والهزيمة أمام غزل المحلة ومكادي.

في المقابل يحتل أبوفير للأسمدة بقيادة أيمن المزين المركز الثامن برصيد 15 نقطة، من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 9 أهداف، وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على النصر للتعدين والتعادل مع أسوان وبروكسي.

يدير المباراة أحمد حامد فهيم ويساعده محمد عطا وأحمد عبد الباسط ومعهم عدي إبراهيم حكما رابعا.

فريق القناة

السكة الحديد في اختبار صعب أمام دكرنس

وفي ملعب حمدينو عبد الجليل سيكون السكة الحديد بقيادة أميرعزمي مجاهد، في اختبار صعب أمام فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل.

فريق دكرنس يحتل المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم، وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر3 مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع راية وطنطا والهزيمة أمام وادي دجلة.

في المقابل يحتل السكة الحديد المركز السابع برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات و6 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 7 أهداف وجمع 5 نقاط من آخر ثلاث مباريات، بالفوز على النجوم والتعادل مع بروكسي وبتروجت.

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده وليد حميد وأحمد زغلول ومعهم محمود منصور حكما رابعا.